فعاليات وأنشطة مشتركة بين القومي للسينما وطلائع الكشافة بالكنيسة

استقبل مركز الثقافة السينمائية، التابع للمركز القومي للسينما برئاسة المونتيرة منار حسني، القمص إبرام عبدالشهيد راعي كنيسة مارجرجس بروض الفرج.

وخلال زيارته للمركز، أبدى رغبته في إقامة فعاليات مشتركة بين المركز وفريق طلائع الكنيسة بشمال القاهرة، وذلك بمسرح كنيسة الميلاد الذي جرى تجهيزه ليكون سينما تتسع لعدد 500 مشاهد.

ومن المقرر أن يجرى خلال تلك الفعاليات عرض أفلام وإقامة ندوات وورش سينمائية، كما أثنى على نوعية الأفلام الهادفة التي تنتج بالمركز، إذ تعتبر كنوزًا وثائقية، لا بد أن يستفيد منها شباب الكنيسة المصرية.

الهدف توسيع معرفة شباب الطلائع بالمراجع السينمائية

وتفقد الأقسام المتنوعة بمكتبة الثقافة السينمائية العريقة، واقترح أن تكون هناك زيارة لشباب وطلائع الكنيسة للمكتبة للاطلاع على المزيد من المراجع السينمائية، إذ إنها تؤرخ للسينما العالمية وليست المصرية فقط.