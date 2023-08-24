عاجل.. تعرف على موقف الموظف مالك شقة مستأجرة.. لا يدفع الضريبة في هذه الحالة

تساؤلات كثيرة لدى المواطنين بعد قرار ضريبة الثروة العقارية الخاصة بالوحدات السكنية والمصيفية والمحال التجارية التي يملكها الأفراد الطبيعيين، وشمل قرار مصلحة الضرائب أن كل من يمتلك وحدة سكنية تبلغ قيمتها السوقية 2 مليون جنيه سيكون ملزمًا بدفع الضريبة، أما من يملك وحدة سكنية أو مصيفية قيمتها السوقية أقل من 2 مليون جنيه فلا ينطبق عليه قانون ضريبة الثروة العقارية.

الموظف الذي لا تنطبق عليه ضريبة الثروة العقارية

ووفق بيان صادر عن مصلحة الضرائب المصرية، فالموظف الذي يمتلك وحدة سكنية أو مصيفية أو محل تجاري ويقوم بتأجيره، فإن ضريبة الثروة العقارية لا تنطبق عليه، إذا كان صافي الإيراد السنوي من التأجير لا يتجاوز 21 ألف جنيه، وهو الحد الأدنى لتطبيق ضريبة الثروة العقارية.

معلومات عن ضريبة الثروة العقارية

«الوطن» تقدم للقارئ معلومات هامة ورسمية، وفق المعلن من قبل مصلحة الضرائب المصرية، عن ضريبة الثروة العقارية الخاصة بالوحدات السكنية أو المصيفية أو المحال التجارية كالتالي:

- يخضع كل من يمتلك شقة سكنية أو وحدة مصيفية قيمة كل منها 2 مليون جنيه لضريبة الثروة العقارية.

- يجب إبلاغ مأمورية الضرائب من قبل مالك الوحدة السكنية المستحق عليها ضريبة الثروة العقارية في غضون 30 يومًا.

- يخضع المتخلف عن الإبلاغ إلى العقوبة وتبدأ بالغرامة

- يجرى احتساب نسبة 50% من الإيرادات مقابل التكاليف والمصروفات إذ يكون سعر الضريبة تصاعديا وفقا لمستوى شرائح صافي الربح.

- أي شخص يمتلك وحدة سكنية ويقوم بتأجيرها سواء مفروش أو محدد المدة، لابد أن يسجل في مصلحة الضرائب خلال 30 يومًا من مزاولة هذا النشاط.

- الإعفاء من تقديم الإقرار الضريبي حال ما إذا كان صافي الإيراد السنوي من التأجير لا يتجاوز 21 ألف جنيه.

- حساب الضريبة على إيرادات الثروة العقارية يتم خصم نسبة 50% من الإيرادات مقابل التكاليف والمصروفات.

- سعر الضريبة تصاعدي، إذ يبدأ من 2.5% حتى 27.5% وفقًا لمستوى شرائح صافي الربح.