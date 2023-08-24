مؤشرات البورصة المصرية ترتفع وسط مكاسب سوقية 5 مليارات جنيه

ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية، في بداية تداولات جلسة اليوم الخميس 24-8-2023، وسط مكاسب سوقية 5 مليارات جنيه، وصعد مؤشر البورصة الرئيسي «إيجي إكس 30» بنسبة 0.44%، في مستهل التعاملات عند مستوى 18213.33 نقطة، فيما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة «إيجي إكس 70 EWI» بنسبة 0.51% عند مستوى 3698.96 نقطة، وفقًا لآخر أخبار البورصة المصرية.

مؤشرات البورصة.. «إيجي إكس 100» يرتفع 0.52%

وأظهرت أخبار البورصة المصرية ارتفاع مؤشر البورصة المصرية «إيجي إكس 100 متساوي الأوزان الجديد» بنسبة 0.52%، عند مستوى 5441.83 نقطة.

مؤشرات البورصة.. قيم وأحجام التداولات

وبلغت قيم التداولات في البورصة نحو 459.9 مليون جنيه، من خلال التداول على 125.9 مليون سهم، عبر تنفيذ 17.654 ألف صفقة، وبلغت مكاسب رأس المال السوقي للبورصة المصرية 5 مليارات جنيه، مسجلًا في نهاية الجلسة 1.238 تريليون جنيه، وفقًا لآخر أخبار البورصة.