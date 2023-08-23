«الأرصاد» تحذر المواطنين من طقس الساعات المقبلة.. ماذا يحدث؟

كشفت هيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس خلال الساعات المقبلة، محذرة المواطنين من وجود بعض الظواهر الجوية ونشاط الرياح المثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق.

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية، إلى نشاط للرياح الشمالية الغربية والشرقية أحيانا على شمال الصعيد والقاهرة الكبري والسواحل الشمالية الغربية للبلاد وجنوب سيناء، وقد تكون مثيرة للرمال والأتربة أحيانا على المناطق المفتوحة.

تحذير من نشاط الرياح

وبجانب نشاط الرياح المثيرة للرمال والأتربة، يستمر اضطراب الملاحة البحرية على خليج السويس خلال اليومين المقبلين، بسبب سرعات الرياح الذى تصل لـ70 كيلومترا في الساعة، وارتفاع الأمواج لأكثر من 3 أمتار.

درجات الحرارة الأربعاء

- القاهرة والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 34 والمحسوسة 36 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 31 والمحسوسة 34 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 41 والمحسوسة 44 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 37 والمحسوسة 40 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 44 والمحسوسة 45 درجة مئوية.

درجات الحرارة الخميس

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 34 والمحسوسة 35 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 31 والمحسوسة 34 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 41 والمحسوسة 43 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 37 والمحسوسة 38 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 45 والمحسوسة 45 درجة مئوية.

درجات الحرارة الجمعة

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 34 والمحسوسة 35 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 32 والمحسوسة 34 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 40 والمحسوسة 42 درجة درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 37 والمحسوسة 38 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 45 والمحسوسة 45 درجة مئوية.