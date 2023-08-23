الأرصاد الجوية: أمطار رعدية ورياح وشبورة طوال أيام الأسبوع

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، اليوم الأربعاء، تأثر البلاد بعدد من الظواهر الجوية، والتي تستمر حتى مطلع الأسبوع المقبل، مشيرة إلى ظهور شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق من وإلى القاهرة الكبرى، وشمال وجنوب الوجه البحري والسواحل الشمالية، ومدن القناة ووسط سيناء.

أمطار رعدية ونشاط للرياح

وأشارت هيئة الأرصاد، إلى سقوط أمطار خفيفة رعدية في بعض الأحيان، على جنوب سٌيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وحلايب وشلاتين، ونشاط للرياح الشمالية الغربية والشرقية أحيانا على شمال الصعيد والقاهرة الكبرى والسواحل الشمالية الغربية للبلاد وجنوب سيناء، مثيرة للرمال والأتربة أحيانا على المناطق المفتوحة، مع استمرار اضطراب الملاحة البحرية على خليج السويس خلال اليومين المقبلين، بسبب سرعات الرياح التي تصل لـ 70 كم في الساعة، وارتفاع الأمواج لأكثر من 3 أمتار.

درجات الحرارة الأربعاء 23 -8-2029

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 34 والمحسوسة 36 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 31 والمحسوسة 34 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 41 والمحسوسة 44 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 37 والمحسوسة 40 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 44 والمحسوسة 45 درجة مئوية.

درجات الحرارة الخميس 24 -8-2023

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 34 والمحسوسة 35 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 31 والمحسوسة 34 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 41 والمحسوسة 43 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 37 والمحسوسة 38 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 45 والمحسوسة 45 درجة مئوية.

درجات الحرارة الجمعة 25-6-2023

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 34 والمحسوسة 35 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 32 والمحسوسة 34 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 40 والمحسوسة 42 درجة درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 37 والمحسوسة 38 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 45 والمحسوسة 45 درجة مئوية.