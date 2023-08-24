عاجل.. «الأرصاد» تحذر من عاصفة ترابية تضرب هذه المناطق

حذَّر الدكتور محمود القياتي، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، من تكرار أو انتشار العاصفة الترابية التي غطت سماء محافظة أسوان بمناطق أخرى.

وغطت الرمال والأتربة العديد من المناطق والطرق المهمة بها، وقال: «أصدرنا تحذيرات وإنذارات بالأمس، من خطر انتشار العاصفة الترابية بمناطق أخرى داخل الجمهورية، وتحديدًا الحدود الجنوبية المصرية، التي يمكن أن تتعرض لإثارة الرمال والأتربة، نتيجة وجود السحب الرعدية الموجودة في شمال دولة السودان».

وصول السحب الرعدية إلى الحدود الجنوبية المصرية

أضاف «القياتي» خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «مساء dmc» المُذاع على شاشة «قناة dmc»، أنَّه من المتوقع لأطراف هذه السحب الرعدية أن تصل للحدود الجنوبية المصرية، موضحًا أن السحب الرعدية دايمًا ما يصاحبها هواء هابط من أسفلها.

تيار هواء هابط يثير الرمال والأتربة

وتابع القياتي: أنه نتيجة وجود اختلاف كبير بين درجات الحرارة في الطبقات العليا الواقعة أسفل السحب، ودرجات الحرارة الموجودة في طبقات الهواء على سطح الأرض، يتكون تيار هواء هابط إلى حد بعيد من أسفل هذه السحب ويندفع نحو الأرض، ما يؤدي إلى إثارة الرمال.

يشار إلى أنَّ العاصفة الترابية ضربت «أبو سمبل» اليوم، والكثير من المناطق والطرق الحيوية بمحافظة أسوان، ليحجب الغبار الرؤية في المدينة، وتطلق المحافظة تحذيرات لقائدي المركبات على الطريق الدولي «أسوان- أبو سمبل»، والطرق الحدودية، بضرورة توخي الحذر أثناء القيادة خلال فترة العاصفة.