أسعار الفاكهة اليوم الخميس 24-8-2023 في الأسواق.. تبدأ من 4 جنيهات
كتب:
محمد سعيد الشماع
11:47 ص | الخميس 24 أغسطس 2023
أسعار الفاكهة اليوم الخميس 24-8-2023 في الأسواق - صورة أرشيفية
شهدت أسعار الفاكهة اليوم الخميس 24-8-2023 في مختلف الأسواق استقراراً، حيث يتابع مستجدات أسعارها قطاع كبير من المواطنين بشكل يومي، بعد اختلاف سعرها قليلا من منطقة إلى أخرى.
وتستعرض «الوطن» أسعار الفاكهة اليوم الخميس 24-8-2023 حسب آخر تحديث للأسعار أعلنته بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز المعلومات بمجلس الوزراء.
أسعار الفاكهة اليوم
وسجلت أسعار الفاكهة اليوم الخميس 24-8-2023 في الأسواق الأسعار الآتية:
سعر الموز البلدي: الكيلو بـ20 جنيها.
سعر التفاح المحلي: الكيلو بـ31 جنيها.
سعر الخوخ: الكيلو بـ31 جنيها.
سعر البرقوق: الكيلو بـ32 جنيها.
سعر موز مستورد: الكيلو بـ29 جنيها.
سعر لارنج: الكيلو بـ7 جنيهات.
سعر كيوي: الكرتونة بـ270 جنيها.
سعر كنتالوب: الكيلو بـ22 جنيها.
سعر كاكا: الكيلو بـ18 جنيها.
سعر عنب مستورد الكيلو بـ32 جنيها.
سعر دوم الكيلو بـ4 جنيهات.
سعر جريب فروت: الكيلو بـ13 جنيها.
سعر تفاح جولدن: الكيلو بـ54 جنيها.
سعر أناناس: الواحدة بـ59 جنيها.
سعر بلح عجوة: الكيلو بـ34 جنيها.