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أسعار الفاكهة اليوم الخميس 24-8-2023 في الأسواق.. تبدأ من 4 جنيهات

كتب:

محمد سعيد الشماع
11:47 ص | الخميس 24 أغسطس 2023
أسعار الفاكهة اليوم الخميس 24-8-2023 في الأسواق - صورة أرشيفية

أسعار الفاكهة اليوم الخميس 24-8-2023 في الأسواق - صورة أرشيفية

شهدت أسعار الفاكهة اليوم الخميس 24-8-2023 في مختلف الأسواق استقراراً، حيث يتابع مستجدات أسعارها قطاع كبير من المواطنين بشكل يومي، بعد اختلاف سعرها قليلا من منطقة إلى أخرى.

وتستعرض «الوطن» أسعار الفاكهة اليوم الخميس 24-8-2023 حسب آخر تحديث للأسعار أعلنته بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز المعلومات بمجلس الوزراء.

أسعار الفاكهة اليوم

وسجلت أسعار الفاكهة اليوم الخميس 24-8-2023 في الأسواق الأسعار الآتية:

سعر الموز البلدي: الكيلو بـ20 جنيها.

سعر التفاح المحلي: الكيلو بـ31 جنيها.

سعر الخوخ: الكيلو بـ31 جنيها.

سعر البرقوق: الكيلو بـ32 جنيها.

سعر موز مستورد: الكيلو بـ29 جنيها.

سعر لارنج: الكيلو بـ7 جنيهات.

سعر كيوي: الكرتونة بـ270 جنيها.

سعر كنتالوب: الكيلو بـ22 جنيها.

سعر كاكا: الكيلو بـ18 جنيها.

سعر عنب مستورد الكيلو بـ32 جنيها.

سعر دوم الكيلو بـ4 جنيهات.

سعر جريب فروت: الكيلو بـ13 جنيها.

سعر تفاح جولدن: الكيلو بـ54 جنيها.

سعر أناناس: الواحدة بـ59 جنيها.

سعر بلح عجوة: الكيلو بـ34 جنيها.

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بقلم محمد سعيد الشماع