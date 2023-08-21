أسعار الفاكهة اليوم الاثنين 21-8-2023 في الأسواق.. العنب بـ9 جنيهات

قال حاتم النجيب، نائب رئيس شعبة الخضراوات والفاكهة باتحاد الغرف التجارية إنَّ أسعار الفاكهة اليوم الاثنين 21-8-2023 في الأسواق تشهد استقرارا مع إقبال المواطنين على شراء الأنواع الموسيمية المتمثلة في البطيخ والمانجو والعنب والبلج والتين والكمثرى والبرقوق، غير أن الأسعار دائما ما تختلف بحسب كل منطقة وتاجر.

أسعار الفاكهة اليوم 21-8-2023 في الأسواق

وأوضح أن سعر الليمون البلدي يتراوح بين 6 و20 جنيها، والعنب البناتي الأصفر بين 9 و15 جنيها، والعنب الأحمر بين 9 و15 جنيها، والتفاح المصري بين 16 و26 جنيها، والبلح الرملي من 7 و10 جنيهات، والتين بين 6 و14 جنيها.

أسعار الفواكه الموسمية

وأشار إلى أن سعر الجوافة يتراوح اليوم الأحد ما بين 6 و12 جنيها، والشمام بين 7 و11 جنيها، والكنتلوب بين 6 و14 جنيها، والرمان بين 7 و15 جنيها، فيما يتراوح سعر المانجو بين 15 و20 جنيها، والبطيخ بين 16 و24 جنيها، بينما يتراوح سعر الكمثرى بين 12 و22 جنيها.