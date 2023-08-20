أسعار الفاكهة اليوم الأحد 20-8-2023 في الأسواق.. المانجو بـ15 جنيها

قال حاتم النجيب، نائب رئيس شعبة الخضراوات والفاكهة، باتحاد الغرف التجارية، إنَّ أسعار الفاكهة اليوم الأحد 20-8-2023 في الأسواق تشهد استقراراً، في ظل إقبال المواطنين على شراء الأنواع الموسيمية المتمثلة في البطيخ والمانجو والعنب والبلج والتين والكمثرى والبرقوق، وإن الأسعار تختلف بحسب كل منطقة وتاجر.

أسعار الفاكهة اليوم 20-8-2023 في الأسواق

وأضاف «النجيب»، أن سعر الليمون البلدي يتراوح بين 6 و20 جنيها، والعنب البناتي الأصفر بين 9 و15 جنيها، والعنب الأحمر بين 9 و15 جنيها، والتفاح المصري بين 16 و26 جنيها، والبلح الرملي من 7 و10 جنيهات، والتين بين 6 و14 جنيها.

أسعار الفواكه الموسمية

وتابع «النجيب»، بأن سعر الجوافة يتراوح اليوم الأحد ما بين 6 و12 جنيها، والشمام بين 7 و11 جنيها، والكنتلوب بين 6 و14 جنيها، والرمان بين 7 و15 جنيها، فيما يتراوح سعر المانجو بين 15 و20 جنيها، والبطيخ بين 16 و24 جنيها، بينما يتراوح سعر الكمثرى بين 12 و22 جنيها.