مدحت تيخا يتعرض لحادث سير في الساحل الشمالي: «كنت راكن ومستني أولادي»

تعرض الفنان مدحت تيخا، لحادث سير، في الساحل الشمالي، وكتب عبر حسابه الشخصي على «فيس بوك»: «الحمد لله رب العالمين.. أنا في الساحل وعيل صغير أبوه مديله العربية خبطني خبطة وحشة».

وأضاف: «أنا كنت راكن على جنب مستني أولادي، أرجوكم ماتدوش عربياتكوا لولادكم الصغيرين لأنه ممكن يرجعلك بمصيبة.. والحمد لله قدر الله وما شاء فعل».

مدحت تيخا في الساحل الشمالي

ويقضي الفنان مدحت تيخا حالياً الإجازة الصيفية مع عائلته في الساحل الشمالي.

آخر أعمال مدحت تيخا السينمائية

شارك الفنان مدحت تيخا في فيلم «روحي لك»، من تأليف ناجي عبد الله، وإخراج مازن نيازي، وتدور القصة حول طبيبة شابة مكرسة حياتها لعملها في المستشفى، اختارت قضاء معظم وقتها وحيدة في منزلها رغم حث اختها المستمر لها على الزواج، وتتغير الأمور رأسا على عقب نتيجة حادث سيارة وتكون مجبرة على الإقامة مع شاب محبط، تحدث بينهما مجموعة من المواقف الكوميدية إلى أن تتطور الأحداث وتقع في حبه.