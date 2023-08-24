شيخ الأزهر يضاعف إعانة شهر سبتمبر بمناسبة المولد النبوي وبدء الدراسة

وجَّه فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، والمشرف على «بيت الزكاة والصدقات»، بمضاعفة قيمة الإعانة الشهرية عن شهر سبتمبر 2023، لجميع المستحقين بمناسبة المولد النبوي الشريف، وبدء العام الدراسي الجديد.

أعلن «بيت الزكاة والصدقات» موعد بدء صرف الإعانة الشهرية لشهر سبتمبر، من فروع البنوك ومكاتب البريد، بداية من يوم الأحد الموافق 3 من سبتمبر 2023.

وأشار «بَيْتُ الزُّكاةِ والصَّدَقاتِ الْمِصْرِيَّ» التابع لمشيخة الأزهر في بيان، إلى أن الإعانات الشهرية تندرج ضمن برنامج (سند) لمد يد العون للفقراء والمحتاجين الذين يجدون صعوبة في تحمل نفقات الحياة وتحمل أعبائها.

بيت الزكاة والصدقات المصري

جدير بالذكر أن بيت الزكاة يقدم مساعدات نقدية مباشرة للأُسَر أو الأفراد الذين لم تتوافر لهم متطلبات الحياة المعيشية، كما يقدم مساعدات متنوعة لغير القادرين والأرامل والمرضى وذوي الاحتياجات الخاصة وكفالة الأيتام وتيسير الزواج وعلاج المرضى.

وأكد بيت الزكاة والصدقات المصري حرصه على توجيه أموال الزكاة والصدقات في مصارفها الشرعية؛ إعمالا لقول الله عز وجل: {إِنَّمَا ‌ٱلصَّدَقَٰتُ لِلۡفُقَرَآءِ وَٱلۡمَسَٰكِينِ وَٱلۡعَٰمِلِينَ عَلَيۡهَا وَٱلۡمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمۡ وَفِي ٱلرِّقَابِ وَٱلۡغَٰرِمِينَ وَفِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱبۡنِ ٱلسَّبِيلِۖ فَرِيضَةٗ مِّنَ ٱللَّهِۗ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٞ} [التوبة: 60].