لينك موقع التحويل من كلية لأخرى 2023 لطلاب المرحلتين الأولى والثانية

أوضحت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، خطوات الانتقال من كلية إلى أخرى، مشيرة إلى فتح مرحلة تقليل الاغتراب من خلال موقع التنسيق الإلكتروني أمام طلاب المرحلة الأولى والثانية لتنسيق القبول بالجامعات.

رابط التحويل من كلية إلى أخرى

ونوهت التعليم العالي بأنَّه على الطلاب الراغبين في الاستفادة من تلك الخطوة الدخول على لينك تقليل الاغتراب، إذ يجرى إتاحة تلك الخطوة أمام الطلاب المرشحين في المرحلتين الأولى والثانية لإجراء التحويلات لتقليل الاغتراب المناظر وغير المناظر، وفي حدود النسبة المقررة 10% وذلك خلال الفترة من اليوم الخميس 24 أغسطس حتى الاثنين 28 أغسطس 2023، وذلك عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني على الإنترنت.

وحول ضوابط لينك تقليل الاغتراب 2023، أشارت وزارة التعليم العالي إلى أنَّه وفقا للشروط والقواعد المنظمة والصادرة من المجلس الأعلى للجامعات بهذا الشأن والمتضمنة التحويل المناظر يكون في حدود الحد الأدنى للقطاع، كما أن التحويل غير المناظر باستيفاء الحد الأدنى للكلية المراد التحويل إليها، وأيضا الالتزام بقواعد التوزيع الجغرافي، والتحويل عن طريق موقع التنسيق الالكتروني فقط.

تقليل الاغتراب

وتضمنت ضوابط تقليل الاغتراب أنَّه لا توجد تحويلات ورقية، والتحويل يكون لمرة واحدة فقط، واستيفاء الشروط الإضافية للكلية المراد التحويل إليها مثل اجتياز اختبار القدرات التي أُجريت قبل ظهور نتيجة الثانوية العامة، وتكون المفاضلة بين الطلاب على أساس مجموع درجات الطالب في شهادة الثانوية العامة.