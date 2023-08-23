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«الداخلية»: ضبط 12 ألف قضية سرقة تيار كهربائي في 24 ساعة

كتب:

محمد بركات
12:21 م | الأربعاء 23 أغسطس 2023
سيارة شرطة

سيارة شرطة

قامت أجهزة الوزارة بالإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الإقتصادى، بتكثيف الحملات الأمنية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال الفترة الأخيرة فى مجال أعمال تلك الإدارات.. حيث أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية، من بينها الآتى:

الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلاتقامت الإدارة بعدة حملات لضبط كافة المخالفات والظواهر السلبية التى تؤثر على مرفق مترو الأنفاق، أو محطات السكك الحديدية، وداخل القطارات .

ضبط

وأسفرت جهودها عن ضبط (1692) قضية متنوعة. الإدارة العامة لشرطة الكهرباءأسفرت جهود الإدارة عن ضبط (12456) قضية سرقة تيار كهربائى، ومخالفات شروط التعاقد.

الإدارة العامة لمباحث الضرائب والرسوم، وأسفرت جهود الإدارة عن ضبط (170) قضية فى عدة مجالات أبرزها "الضرائب العامة ، مخالفات الجمارك ، تحرى مدين لمصلحة الضرائب".هذا وجارى مواصلة الحملات المكبرة على مستوى الجمهورية.. لإحكام السيطرة الأمنية ومواجهة الجريمة بشتى صورها.

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بقلم محمد بركات