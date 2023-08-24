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«تعليم الجيزة»: نسبة حضور امتحان اللغة الأجنبية الأولى للثانوية «دور ثان» 97%

كتب:

أميرة فكري
12:48 م | الخميس 24 أغسطس 2023
صورة أرشيفية

صورة أرشيفية

أكد أشرف سلومة، مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة، أن نسبة حضور امتحان اللغة الأجنبية الأولى للثانوية «دور ثان» بلغت 97%، للشعبتين العلمي والأدبي.

وأضاف في بيان أن عدد المتقدمين في مادة اللغة الأجنبية الأولى بلغ 3663 طالبا، بواقع عدد اللجان 22 لجنة عامة على مستوى محافظة الجيزة، في عدد 19 إدارة وبالتنسيق مع مديرية أمن الجيزة والتأمين الكامل.

عمليات التعليم تتابع انتظام سير الامتحان 

وأشار إلى متابعة سير الامتحان من خلال غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية والتدخل الفوري لحل أي مشكلات، مشددا ضرورة توفير الجو الملائم والهادئ للطلاب لأدائهم الامتحانات بسهولة ويسر والالتزام بالقوانين واللوائح والقرارات الوزارية المنظمة ومواجهة الغش، ومنع تواجد الهواتف المحمولة والتنسيق والتعاون بين الجميع لحل المشكلات أولا بأول.  

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