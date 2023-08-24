رئيس وزراء الهند: توسع «بريكس» يعزز التعاون بين الأعضاء في المحافل الدولية

قال رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، إن انضمام أعضاء جدد إلى تجمع بريكس خطوة للأمام نحو حشد الجهود، مشيرًا إلى أن بلاده تعاونت مع دول الجنوب لمجابهة الاستعمار والانفصال العرقي، وشدد على أن توسيع عضوية بريكس يعزز التعاون بين أعضائه في المحافل الدولية.

وأضاف في كلمته بجلسة الحوار رفيع المستوى في اجتماعات القمة الـ15 لتجمع بريكس بجنوب أفريقيا، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، نيابة عن الرئيس السيسي، وتنقلها قناة القاهرة الإخبارية على الهواء: «غاندي طوّر مفهوم انعدام العنف والسلام، وعمله ألهم الكثير من الأشخاص مثل نيلسون مانديلا».

وتابع بأن بلاده تولي أهمية قصوى بعلاقتها مع الدول الأفريقية، إضافة إلى مشاركتها في الاجتماعات رفيعة الشأن، وافتتحت 16 سفارة رفيعة الشأن في دول القارة.

وواصل: «بموجب أجندة 2063 تعتبر الهند حليفا وثيقا للدول الأفريقية لجعل أفريقيا مركزا مهما للمستقبل، ونستهدف التوصل إلى إنهاء الانقسامات والنزاعات في أفريقيا، وخصصنا أكثر من 50 مليون منحة للتعليم في الاتصالات، وبنينا أكاديميا للدفاع وجامعات في نيجيريا وإثيوبيا وتنزانيا».