رئيس «رجال الأعمال الأفارقة»: دول تجمع «بريكس» تمثل خُمس تجارة العالم

قال الدكتور يسري الشرقاوي، رئيس جمعية رجال الأعمال الأفارقة، إن مصر تتعامل مع دول تجمع «بريكس» في ميزان تجاري يصل إلى 31 مليار دولار، مشيرًا إلى أن دول هذه المجموعة تمثل خُمس تجارة العالم، كما أن 40% من سكان العالم ينتمون إلى دول المجموعة.

43 دولة ترغب في الانضمام للمجموعة

وأضاف الشرقاوي، خلال حواره ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين مصطفى كفافي ومنة الشرقاوي، أنه «في ظل التحديات ومشكلات الدولار التي تعاني منها الاقتصادات الناشئة، فقد أعلنت 43 دولة في العالم عن رغبتها في الانضمام إلى المجموعة، منها 23 دولة تقدمت بطلبات رسمية».

وتابع رئيس جمعية رجال الأعمال الأفارقة: «من داخل أروقة بريكس في جنوب أفريقيا وربما الجلسات التحضيرية، فإن هناك فريقا يدعم سرعة قبول الطلبات والبت فيها وسرعة التوسع، ويقود هذا الرأي كل من روسيا والصين، بينما هناك جانب آخر يدعم التمهل والدراسة المتأنية».

اختلاف كبير في ديناميكية الاقتصاد العالمي

ولفت إلى أن ديناميكية الاقتصاد العالمي وحالات الاقتصاد العالمي ومؤشراته، اختلفت كثيرا في ظل تغير الظروف الاقتصادية والظروف الجيوسياسية، وبالتالي فإن وزراء خارجية دول «بريكس» ووزراء التخطيط والاقتصاد في المجموعة نفسها، يعملون على إعادة صياغة المعايير والشروط اللازمة لقبول الأعضاء الجدد.