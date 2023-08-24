وكيل «خطة النواب»: انضمام مصر لتجمع «بريكس» يوفر العملة الصعبة

أشاد المهندس ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بانضمام مصر لتجمع «البريكس» التي تضم دولا ذات قوة اقتصادية ضخمة، وهي دول روسيا والبرازيل والهند والصين وجنوب إفريقيا.

مكتسبات مصر من البريكس

وقال المهندس ياسر عمر، في تصريحات لـ«الوطن»، إن انضمام مصر لمجموعة دول البريكس خطوة في غاية الأهمية، باعتبار أن دول البريكس ذات رؤية استثمارية واقتصادية كبيرة، موكدا أنها خطوة ستحقق العديد من المنافع والمكتسبات الاقتصادية لاقتصادنا القومي، وذلك فضلا عن فتح نافذة الاستثمارات المصرية أمام الدول الأعضاء لجذب استثماراتهم للأراضي المصرية.

تبادل تجاري بين دول البريكس

وتابع وكيل لجنة الخطة والموازنة، إن دول البريكس تتمتع بسلسلة تبادل تجاري جيدة فيما بينها، ومن خلالها يمكننا استيراد القمح والحبوب والسلع الغذائية بالعملة المحلية وغيرها من المنتجات، الأمر الذي سيعود علينا بعدة منافع اقتصادية أبرزها توفير العملة الصعبة التي يتطلبها المصرف المصري.

جدير بالذكر أن بعض الدول طالبت بالانضمام لقمة بريكس 2023 بشكل رسمي، وهي الإمارات والجزائر والأرجنتين والبحرين وبنجلاديش وبيلاروسيا وبوليفيا وكوبا وإثيوبيا وهندوراس وإندونيسيا وإيران وكازاخستان والكويت والمغرب ونيجيريا وفلسطين والسعودية والسنغال وتايلاند وفنزويلا وفيتنام.