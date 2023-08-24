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الرئيس السيسي: أثمن إعلان بريكس دعوة مصر للانضمام لعضويته من يناير 2024

كتب:

محمد أبو عمرة
12:14 م | الخميس 24 أغسطس 2023
الرئيس عبد الفتاح السيسي

الرئيس عبد الفتاح السيسي

ثمن الرئيس عبد الفتاح السيسي، دعوة تجمع بريكس، لمصر، إلى العضوية الدائمة، اعتبارا من يناير 2024.

وذكر المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس السيسي قال: «أثمن إعلان تجمع بريكس، دعوة مصر للانضمام لعضويته اعتباراً من يناير 2024، ونعتز بثقة دول التجمع كافة، التي تربطنا بها جميعاً علاقات وثيقة، ونتطلع للتعاون والتنسيق معها خلال الفترة المقبلة، وكذا مع الدول المدعوة للانضمام لتحقيق أهداف التجمع نحو تدعيم التعاون الاقتصادي فيما بيننا، والعمل على إعلاء صوت دول الجنوب إزاء مختلف القضايا والتحديات التنموية التي تواجهنا، بما يدعم حقوق ومصالح الدول النامية».

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مسئول ملف شئون رئاسة الجمهورية وملف الزراعة والرى.