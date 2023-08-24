رئيس «تجارية الجيزة»: انضمام مصر لتجمع «بريكس» يؤكد صلابة الاقتصاد

رحب المهندس أسامة الشاهد، رئيس الغرفة التجارية بالجيزة وعضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، بانضمام مصر رسميًا إلى تجمع «بريكس»، مؤكدا أنها خطوة تعكس قوة وصلابة الاقتصاد المصري.

وأشار «الشاهد» إلى أن هذا التكتل الاقتصادي يعيد موازين القوى للاقتصاد العالمي ويفرض واقعا جديدًا لعالم متعدد الأقطاب الاقتصادية، لافتا إلى أن التحالف المؤسس يضم 5 دول وهي روسيا والصين والهند والبرازيل وجنوب إفريقيا، وتستحوذ على ما يقرب من ربع الناتج العالمي، فضلا عن المساهمة بنحو 31% في النشاط الاقتصادي العالمي، متفوقا في ذلك على اقتصاديات مجموعة الدول السبع الكبرى.

الحصول على تمويلات لتنفيذ مشروعات تنموية

وأضاف أن اقتناص مصر عضوية مجموعة بنك التنمية التابع لتكتل «بريكس» قبيل أشهر قليلة، وبعدها الإعلان عن الانضمام رسميا لهذا التحالف، سيتيح لمصر فرص الحصول على تمويلات لتنفيذ مشروعاتها التنموية بشروط وتيسيرات أفضل.

وتابع أن هذا التحالف يضمن أكبر سلة غذاء عالمي، وقد يتيح لمصر إجراء تسويات لعقود تجارية لأهم وارداتها من الخارج بالعملات الوطنية، ما قد يخفف بشكل ما الضغط على العملة الأجنبية في وقت يعاني منه الاقتصاد المصري من صعوبات في تدابير العملة الصعبة.

تحالف «بريكس» يضم أكبر سوقا استهلاكية

وأكد رئيس الغرفة التجارية بالجيزة، أن تحالف مجموعة دول بريكس يضم أكبر سوقا استهلاكية تمثل نحو 40% من سكان العالم، وتتحكم فيما يقرب من 20% من حركة التجارة العالمية، وبالتالي يمكن لمصر التوصل لاتفاقات تجارية تسمح لها بدخول أسواق تلك الدول بشروط أفضل، وبالتالي زيادة صادراتها وتحسين عجز الميزان التجاري، وهو ما سينعكس أيضا على توفير العملة الصعبة وتحسن أداء الاقتصاد.