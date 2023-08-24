كوريا الجنوبية تحث اليابان على الكشف بشفافية عن معلومات تصريف المياه المشعة

دعا رئيس وزراء كوريا الجنوبية هان ديوك-سو، اليابان، اليوم، إلى الكشف بشفافية عن المعلومات المتعلقة بتصريف المياه الملوثة من محطة فوكوشيما النووية المعطلة على مدار الـ30 عامًا المقبلة، حسب ما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، نقلًا عن وكالات.

اليابان تبدء في تصريف المياه الملوثة

وأدلى «هان» بهذا التصريح في بيان خاص اليوم، إذ بدأت اليابان تصريف المياه الملوثة، في عملية من المتوقع أن تستمر لأكثر من ثلاثة عقود، على الرغم من المخاوف المستمرة التي تثيرها الدول المجاورة.

وقال رئيس وزراء كوريا الجنوبية «إن حكومتنا تأمل وتحث الحكومة اليابانية مرة أخرى على الكشف عن المعلومات بطريقة شفافة ومسؤولة حول عملية تصريف المياه التي ستستمر على مدار الثلاثين عامًا القادمة». حسب ما ذكرت وكالة «يونهاب».

«القلق المفرط» ليس ضروريًا

وفي حديثه عن المخاوف العامة بشأن السلامة، قال «هان» إن «القلق المفرط» ليس ضروريًا، لأن خطة التخلص من النفايات في المحيط، إذا جرى تنفيذها كما هي، لا ينبغي أن تؤدي إلى ضرر كبير.

وقال: «على الرغم من أن السيناريو المثالي هو تجنب تصريف المياه الملوثة تمامًا، إلا أن الخبراء من جميع أنحاء العالم يشتركون في الرأي القائل بأن القلق العام المفرط ليس ضروريًا».