خبراء اقتصاد: عضوية مصر في «بريكس» تفتح أبواب الخير

أعرب خبراء الاقتصاد عن سعادتهم بعد إعلان رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا، دعوة مصر إلى عضوية دائمة في تجمع «بريكس» اعتبارا من 1 يناير 2024، كونه يعد دعما اقتصادي وتنمويا كبيرا.

تجمع بريكس يشكل 23% من الاقتصاد العالمي

وقال وليد عادل الخبير الاقتصادي، إن دخول مصر ضمن مجموعة البريكس يعتبر دفعة قوية لدعم الاقتصاد، ضمن تحالف عالمي قوي يشكل 23% من الاقتصاد العالمي.

وأضاف الخبير الاقتصادي في تصريحات لـ«الوطن»، أن هذا الانضمام سيجعل الدولة توفر بين 25 أو 35 مليار دولار جراء الانضمام إلى هذا التحالف.

تجمع البريكس يضم أكثر من نصف سكان العالم

وقال بلال شعيب، الخبير الاقتصادي، إن تجمع البريكس حاليا أصبح يضم أكثر من نصف سكان العالم أغلبهم من الدول الإفريقية، مشيرًا إلى أن القوى العالمية أدركت يقينا أن الدول الإفريقية ذات أهمية قصوى ولاعب رئيس في الخريطة العالمية لما لها من تاريخ طويل وقوة بشرية كبيرة وثروات زراعية وتعدينية هائلة.

وتابع «شعيب» أن انضمام دول جديدة للتحالف يفتح أبواب الخير، ويساهم في تقوية العملات للدول النامية المنضمة للتحالف، موضحًا أن التكتل الاقتصادي الخاص بالبريكس يعيد موازين القوى للاقتصاد العالمي ويفرض واقعا جديدًا لعالم متعدد الأقطاب الاقتصادية.

وكان رئيس جنوب أفريقيا، خلال كلمته ضمن فعاليات قمة بريكس، التي نقلتها قناة «القاهرة الإخبارية»، على الهواء مباشرة، أعلن دعوة الأرجنتين ومصر وإثيوبيا وإيران والسعودية والإمارات.

يذكر أن مجموعة بريكس تضم في عضويتها 5 دول كبرى وذات اقتصاديات متطورة، وهي روسيا والبرازيل والهند والصين وجنوب إفريقيا، وهي تكتل دولي تأسس رسميًا عام 2011، ويهدف إلى تعزيز التعاون الاقتصادي والسياسي بين هذه الدول.