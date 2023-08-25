«الصحة» توجه نصائح للتحكم في ارتفاع ضغط الدم.. «ابعد عن الوجبات السريعة»

وجهت وزارة الصحة والسكان رسالة عاجلة للمواطنين بشأن ارتفاع ضغط الدم، مؤكدة أنه للتحكم به يجب تجنب الأكل خارج المنزل والوجبات السريعة التي تحتوي على دهون عالية ودهون متحورة وكمية كبيرة من الملح، وتناول الطعام المعد منزليا بدهون قليلة وملح قليل.

نصائح لمرضى ارتفاع ضغط الدم

وقدمت وزارة الصحة والسكان مجموعة من التعليمات والنصائح الهامة لمرضى ارتفاع ضغط الدم كالتالي:

- تقليل الوزن بنسبة 5% يساعد على ضبط ضغط الدم المرتفع.

- الإقلاع عن التدخين: لا تدخن ولا تجلس في حضور مدخن.

- تجنب الكحوليات.

- تجنب كثرة تناول المسكنات مثل البروفين والفولتارين.

- تجنب التوتر والانفعال والقلق والغضب.

- العمل على اتباع نظام غذائي تقليل الملح فيه وممارسة الرياضة وأبسطها المشي السريع نصف ساعة على الأقل بشكل يومي.

حملة 100 يوم صحة

ونصحت وزارة الصحة والسكان المواطنين بضرورة الاشتراك في حملة 100 يوم صحة، والعمل على الاستفادة من الخدمات الصحية المقدمة، مشيرة إلى أن الخدمات تشمل جميع الفئات العمرية بداية من حديثي الولادة لكبار السن، لافتة إلى أن كافة الخدمات المقدمة هي مجانية ولا يتحمل المواطن أي أعباء مالية.

وأعلنت حملة 100 يوم صحة، أنها تعمل داخل كافة الوحدات الصحية من الساعة التاسعة صباحا وحتى الساعة التاسعة مساء، كما تعمل الحملة في الميادين الكبرى والنوادي الصحية، ويمكن الاتصال بالخط الساخن للوزارة 105 للاطلاع على أقرب مكان للحملة.