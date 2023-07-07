مستشار الرئيس للصحة: مرضى ارتفاع ضغط الدم الأكثر عرضة للإصابة بالفشل الكلوي

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، المستشار الرئاسي للصحة والوقاية، إن الكشف المبكر عن ارتفاع ضغط الدم والسكري يقي كثيرين من خطر الإصابة بتصلب الشرايين في المخ والقلب، ولأن مرضى السكري وارتفاع ضغط الدم هم أكثر عرضة للإصابة بالفشل الكلوي، يجب تشجيع هؤلاء المرضى من خلال المراقبة المنتظمة، مضيفا أن هذه المستويات في الجسم تحتاج إلى إدارتها.

وتابع الدكتور محمد عوض تاج الدين، في مقابلة هاتفية ببرنامج «اليوم» مع الإعلامية دينا عصمت، على فضائية «DMC»: «لدينا نوعان من التأمين الصحي: التأمين الصحي العادي الذي يغطي 57٪ من السكان، والتأمين الصحي الشامل الذي يغطي كافة المجالات».

وأوضح: استطاعت الدولة المصرية، بسبب نجاحها في توفير اللقاحات لجميع مواطنيها، وكذلك استعدادها لتصنيع هذه اللقاحات لخدمة دول أفريقية أخرى، من السيطرة على فيروس كورونا، لذلك لا أحد ينكر قيمة مصر في إدارة هذه الأزمة.