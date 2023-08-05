«صحة الشرقية» توجه نصائح لتجنب ارتفاع ضغط الدم.. «ركزوا على الفاكهة»

أكدت مديرية الصحة بمحافظة الشرقية، ضرورة اتباع التغذية السليمة والسلوكيات الصحية في الحياة للوقاية من ارتفاع ضغط الدم، موضحة أن هناك عدة عادات خاطئة تزيد من فرص الإصابة بالمرض، الذي قد يؤثر على صحة الجسم بشكل عام.

عوامل ارتفاع ضغط الدم

وأشارت مديرية الصحة بالشرقية، في بيان عبر صفحتها على «فيس بوك»، إلى أن بعض عوامل ارتفاع ضغط الدم تتلخص فيما يلي:

- العادات الغذائية غير الصحيحة، مثل زيادة الملح في الطعام، وتناول الأطعمة الغنية بالدهون المشبعة، وعدم تناول الأطعمة الغنية بالألياف، والامتناع عن الفاكهة والخضروات.

- عدم ممارسة الرياضة أو المشي، وبالتالي زيادة الوزن.

ونوهت «صحة الشرقية» إلى أن الأشخاص كبار السن فوق 65 سنة أكثر عرضة للإصابة بارتفاع ضغط الدم، وأيضا مرضى السكر والكلى وأصحاب التاريخ الوراثي في العائلات المصابة بارتفاع ضغط الدم.

كيفية الوقاية من ارتفاع ضغط الدم

وأوضحت مديرية الصحة بالشرقية كيفية الوقاية من الإصابة بارتفاع ضغط الدم من خلال التالي:

- تناول أطعمة غنية بالدهون الصحية.

تناول الفاكهة والخضروات.

- الحفاظ على الوزن المناسب.

- ممارسة الرياضة والمشي.

- تجنب الأكل المالح.

- متابعة قياس الضغط بانتظام.

- تجنب التدخين.