نصائح «الصحة» للوقاية من الإصابة بمرض ارتفاع ضغط الدم: «بلاش تدخين»

وجهت وزارة الصحة والسكان نصائح للمواطنين بشأن الوقاية من الإصابة بمرض ارتفاع ضغط الدم، وقالت في تقرير، إنه لابد من اتباع مجموعة من الإرشادات والخطوات المهمة، كما يمكن المشاركة فى حملة «100 يوم صحة»، للاستفادة من المشورة الطبية والاطمئنان على صحة المواطنين مجانا على مستوى محافظات الجمهورية.

خطوات الوقاية من خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم

وحددت وزارة الصحة والسكان مجموعة من الخطوات والتعليمات المهمة للوقاية من خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم، على النحو التالي:-

- قياس الضغط بصفة دورية والكشف المبكر.

- الامتناع عن التدخين.

- عدم الإفراط في استخدام ملح الطعام.

- استبدال ملح الطعام بالليمون والخل والتوابل.

- الامتناع عن الأغذية المعلبة مثل الصلصة.

- ممارسة الرياضة وتقليل الوزن.

- الإكثار من تناول الخضار والفواكه الطازجة.

مواعيد عمل حملة «100 يوم صحة»

وقالت وزارة الصحة والسكان، إنه يمكن الكشف المبكر عن ارتفاع ضغط الدم في حملة «100 يوم صحة»، والتي تتواجد في كل الوحدات الصحية والميادين العامة على مستوى محافظات الجمهورية، وذلك من الساعة التاسعة صباحا حتى الساعة التاسعة مساءا.

وأكدت الوزارة، أن الحملة تقدم كل خدماتها مجانا للمواطنين، بداية من الكشف والعلاج والمتابعة، وذلك للأطفال وكبار السن والشباب والسيدات الحوامل، كما تقدم خدمات الصحة الإنجابية والأطفال حديثي الولادة وخدمات الطب الوقائي.