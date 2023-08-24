5 مكاسب لانضمام مصر إلى «بريكس».. هل تخفف الطلب على الدولار؟

ترحيب محلي واسع عقب دعوة مصر للانضمام لمجموعة بريكس بداية من يناير المقبل، ضمن 6 دول قررت قمة بريكس ضمها إلى مجموعة الدول الأعضاء، في خطوة تهدف لإعادة موازين القوى للاقتصاد العالمي.

التحالف الاقتصادي يستحوذ ربع الناتج العالمي

وبحسب المهندس أسامة الشاهد رئيس الغرفة التجارية بالجيزة، فإن انضمام مصر إلى مجموعة «بريكس» يعيد موازين القوى للاقتصاد العالمي ويفرض واقعا جديدًا لعالم متعدد الأقطاب الاقتصادية، وأن التحالف المؤسس يضم خمس دول تستحوذ وحدها على ما يقرب من ربع الناتج العالمي، فضلا عن المساهمة بنحو 31% في النشاط الاقتصادي العالمي.

5 فوائد لانضمام مصر إلى «بريكس»

تستعرض «الوطن»، 5 فوائد لانضمام مصر إلى مجموعة «بريكس» بحسب «الشاهد» وهي كالتالي:

- يخفف بشكل ما عن الضغط على العملة الأجنبية في وقت يعاني منه الاقتصاد المصري من صعوبات في تدابير العملة الصعبة.

- عضوية مصر في مجموعة بنك التنمية التابع لتكتل «بريكس» قبيل أشهر قليلة، وبعدها الإعلان عن الانضمام رسميا لهذا التحالف.

- سيتيح لمصر فرص الحصول علي تمويلات لتنفيذ مشروعاتها التنموية بشروط وتيسيرات أفضل بعيدا عن قيود مجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي.

- يتيح لمصر إجراء تسويات لعقود تجارية لأهم وارداتها من الخارج بالعملات الوطنية.

- يمكن لمصر التوصل لاتفاقات تجارية تسمح لها باختراق أسواق تلك الدول بشروط أفضل وبالتالي زيادة صادراتها وتحسين عجز الميزان التجاري وهو ما سينعكس أيضا على توفير العملة الصعبة وتحسن أداء الاقتصاد.