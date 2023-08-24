القبض على 20 متهما بالاتجار في المخدرات والسلاح بأسوان ودمياط

شن قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديريتي أمن أسوان ودمياط، حملات أمنية بعدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة، وأسفرت جهودها عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:

مديرية أمن أسوان

- ضبط 10 قضايا اتجار بالمواد المخدرة، ضبط خلالها 8 كيلوجرامات لمخدر الحشيش، و7 كيلوجرامات لمخدر البانجو، وكمية من المواد المخدرة (هيروين - شابو - أفيون)، بحوزة 11 متهما، لعدد 5 منهم معلومات جنائية.

- ضبط 3 قضايا سلاح ناري، ضُبط خلالها 5 قطع أسلحة نارية وعدد من الطلقات بحوزة 4 متهمين، لأحدهم معلومات جنائية.

- تنفيذ 799 حكم قضائيا متنوعا.

- ضبط تشكيل عصابي ضم عنصرين إجراميين تخصصا في الاتجار بالمواد المخدرة، وبحوزتهما 2,450 كيلوجرام لمخدر الحشيش و2 كيلو جرام لمخدر البانجو وكمية من مخدر الهيروين وفرد محلي وطلقة نارية.

مديرية أمن دمياط

وفي دمياط، تم ضبط 6 قضايا اتجار في المواد المخدرة، ضُبط خلالها 9,500 كيلوجرام لمخدر الحشيش و12 كيلوجرام مخدر البانجو و3500 كيلوجرام مخدر الهيدرو وكمية لمخدر الهيروين وبندقية خرطوش و5 فرد محلي وعدد من الطلقات، بحوزة 7 متهمين، لـ6 منهم معلومات جنائية.