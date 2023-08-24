حبس 4 متهمين بالاتجار في المخدرات بدمياط

قررت جهات التحقيق بدمياط حبس 4 متهمين، بينهم 3 مسجلين خطر، بتهمة الاتجار بالمخدرات، عقب ضبطهم في مخزن أحدهم وبحوزتهم كمية كبيرة من المخدرات أثناء استعدادهم لترويجها، كما قررت إرسال المواد المضبوطة إلى المعمل الكيميائي لإعداد تقرير حولها.

التحريات: المضبوطات قيمتها نصف مليون جنيه

وكشفت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن دمياط، قيام تشكيل عصابي مكون من 4 أشخاص، لـ3 منهم معلومات جنائية، مقيمون بدائرة مركز شرطة دمياط، بممارسة نشاط إجرامي تخصص في الاتجار بالمواد المخدرة.

ضبط المتهمين بحوزتهم مواد مخدرة

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وأمكن ضبطهم حال تواجدهم بمخزن ملك أحدهم بدائرة مركز شرطة دمياط، وبحوزتهم كمية لمخدر الحشيش وزنت 7 كيلوجرامات وكمية لمخدر البانجو وزنت 60 كيلوجراما، وكمية من مخدر الهيروين، وبندقية خرطوش، و3 فرد محلي، وعدد من الطلقات مختلفة الأعيرة، ومبلغ مالي، و4 هواتف محمولة، وقُدّرت القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ575 ألف جنيه تقريبا.

وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والأسلحة النارية والذخائر للدفاع عن نشاطهم الإجرامي والمبلغ المالي من متحصلات نشاطهم، والهواتف المحمولة للاتصال بعملائهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.