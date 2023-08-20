خبير تربوي: تنفيذ برنامج وقائي لحماية طلاب المدارس من المخدرات خطوة مهمة

نتائج مبشرة أعلنها الدكتور عمرو عثمان، مساعد وزير التضامن الاجتماعي، مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، للبرنامج الوقائي لحماية طلاب المدارس من تعاطي المخدرات، الذي تم تنفيذه بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في 6 آلاف مدرسة على مستوى الجمهورية كمرحلة أولى خلال الفصل الدراسي الثاني من العام الماضي.

برنامج وقائي لحماية طلاب المدارس من تعاطي المخدرات

واستهدف البرنامج 6000 مدرسة في الإعدادي والثانوي بـ27 محافظة، خلال الفترة من فبراير إلى مارس 2023، واعتمد على حزمة من المواد الإعلامية المرئية التي تنوعت بين الأفلام الروائية القصيرة والتنويهات وتضمنت عددا من الرسائل المهمة التي تواكب المتغيرات السريعة والمتلاحقة التي طرأت على قضية المخدرات، وتصحيح المفاهيم المغلوطة بشأنها.

أهمية البرنامج الوقائي

وفي هذا الشأن قال الدكتور مجدي حمزة، الخبير التربوي، في تصريحات خاصة لـ«الوطن» إن تنفيذ برنامج وقائي لحماية طلاب المدارس من تعاطي المخدرات خطوة مهمة للغاية، اتخذتها وزارة التربية والتعليم، بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي، إذ تساعد على تنمية الوعي لدى طلاب المدارس فيما يخص المخدرات ومخاطرها، من كافة الجوانب سواء الصحية أو التعليمية.

وتابع الخبير التربوي، بأنه يجب استمرار وتنفيذ هذا البرنامج في كافة المدارس بمحافظات الجمهورية، وتكثيف الحملات التوعوية، التي تخص المخدرات، سواء ناحية الوسائل الإعلامية، أو عمل محاضرات توعوية للطلاب، وتتضمن نماذج حقيقة، مضيفا أن يجب على أولياء الأمور أيضا مراعاة أبنائهم وتقديم شرح لهم عن مخاطر المخدرات وكيفية الحماية والوقاية منها.

وخلال البرنامج، تم إعداد متطوعي صندوق مكافحة الإدمان لتنفيذ وتنظيم 6 معسكرات بمشاركة «2000 متطوع» لبناء قدراتهم معرفيا ومهاريا لتطبيق البرنامج، وتم اختبار المتطوعين المُرشحين للتنفيذ، من خلال لجان ضمت أساتذة مُتخصصين في مجال علم النفس والاجتماع تحريريا وشفهيا، بحسب ما ذكرته وزارة التضامن الاجتماعي، فضلا عن أن اختيار 1200 متطوع مؤهل لتنفيذ البرنامج من أصل 2000 متطوع شاركوا في التدريبات والاختبارات.