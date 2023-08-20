حبس شخصين بتهمة الاتجار في المخدرات بالإسماعيلية

أمرت جهات التحقيقات بالإسماعيلية بتجديد حبس شخصين 15 يومًا على ذمة التحقيقات لحيازتهما كمية من الحشيش والأفيون، كما كلفت النيابة بسرعة التحريات حول الواقعة والمتهمين لمعرفة سجلهما الإجرامي، واستكمال التحقيقات، كما أمرت بإرسال المضبوطات للمعمل الكيميائي لإعداد تقرير وافٍ عنها.

تفاصيل الواقعة

ترجع تفاصيل الواقعة عندما تمكنت الأجهزة الأمنية بالإسماعيلية من ضبط شخصين حال تواجدهما بدائرة مركز شرطة الإسماعيلية وبحوزتهما كمية من مخدر الهيدرو وزنت 30 كيلوجراما، و100 طربة لمخدر الحشيش وزنت 10 كيلوجرامات، وكمية من الأفيون وزنت 10 كيلوجرامات و3 ميزان حساس قبل توزيعها على عملائهم في مختلف المناطق، وبمواجهتهم اعترفوا بحيازة المضبوطات بقصد الاتجار.

العقوبة القانونية للاتجار بالمخدرات

وقال المحامي حمدي العربي الخبير القانوني لـ«الوطن»، إن المادة 34 من قانون العقوبات تنص على معاقبة كل من سولت له نفسه بالترويج والاتجار في المواد المخدرة، بالسجن المؤبد أو الإعدام.

وأوضح أن المادة 39 من قانون العقوبات تنص على تحديد عقوبة متعاطي المخدرات، بالحبس لمدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه، ولا تتجاوز 3 آلاف جنيه، وتطبق تلك العقوبة على كل شخص جرى ضبطه في أي مكان تم تهيأته أو إعداده بصورة واضحة لتعاطي المخدرات، ويكون ذلك بعلم المتعاطي.