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نائب رئيس «مستقبل وطن»: لدينا اقتناع تام بما قدمه السيسي وندعمه بقوة

كتب:

حسن سمير
11:50 م | الأربعاء 23 أغسطس 2023
حسام الخولي

حسام الخولي

قال حسام الخولي، نائب رئيس حزب مستقبل وطن، أصدرنا بيانا يؤيد ترشح الرئيس عبدالفتاح السيسي للانتخابات الرئاسية المقبلة، متابعا: «التأييد يعني التأييد بكل أعضاء الحزب والتنظيم الحزبي بالكامل». 

الحزب يؤيد ترشيح الرئيس السيسي مرة أخرى

أضاف حسام الخولي، خلال مداخلته ببرنامج «الحياة اليوم» الذي يقدمه محمد مصطفى شردي، المذاع على قناة الحياة، أن الحزب يؤيد ترشيح الرئيس السيسي مرة أخرى، لاقتناعه التام بما جرى في الـ10 سنوات الماضية من إنجازات حقيقية، متابعا: «إحنا مصريين، وشعرنا بما يقدمه الرئيس السيسي من دعم للمواطنين».

مصر مثلها مثل دول العالم

وأكمل: مصر مثلها مثل دول العالم، التي تعاني من الأزمات الاقتصادية، «إحنا بلد كبير، والأزمة العالمية تعبر ولا تستمر».

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