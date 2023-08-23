برلماني: 10 سنوات من الإنجازات وراء دعم «مستقبل وطن» لترشح الرئيس السيسي

قال النائب محمد صبري، أمين الشؤون البرلمانية المركزية بحزب مستقبل وطن، إنَّه باستعادة السنوات الماضية والوقوف عند مشهد عام 2013 وثورة 30 يونيو، التي خرجت فيها جموع الشعب المصري عن بكرة أبيه للقضاء على حكم الجماعة الإرهابية، وكان موقف الفريق عبد الفتاح السيسي، آنذاك ووزير الدفاع، موقف بطولي وعلامة فارقة في تغيير حياة المصريين، وكان أحد العوامل الأساسية في نجاح الثورة.

صبري: التنمية الشاملة والمستدامة برز إنجازات الرئيس السيسي

أضاف «صبري»، خلال مداخلة هاتفية له لبرنامج «مساء dmc»، المُذاع على شاشة «قناة dmc»، أنَّه انطلاقا من مشهد ثورة 30 يونيو، يمكننا التحرك لمعرفة كيف استطاع الرئيس السيسي على مدار السنوات العشر الماضية، أن يقود تنمية شاملة ومستدامة بكل مناحي الحياة والتي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر.

المحور السياسي والانجازات

تابع أمين الشؤون البرلمانية بـ«مستقبل وطن»، أنه على المحور السياسي، فهناك العديد من الانجازات التي يمكن رصدها بدءاً من عام 2013 حيث كانت مصر محط أنظار العالم أجمع، فيما لم تعترف الكثير من الدول بثورة الـ30 من يونيو، وتم تعليق عضوية مصر بالعديد من المنظمات العالمية، لنرى مصر في 2023، وهي تلعب دور قيادي وبارز بريادة على المستوى الإقليمي أو الدولي.