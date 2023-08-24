عضو الهيئة العليا لـ«مستقبل وطن»: الرئيس السيسي رجل المرحلة القادمة

قال المهندس ياسر عمر، عضو الهيئة العليا لحزب مستقبل وطن، إننا ندعم الرئيس عبدالفتاح السيسي في الترشح للانتخابات الرئساسية المقبلة لاستكمال مسيرة الإنجازات التي انطلقت منذ عشر سنوات والمتمثلة في المشروعات القومية مثل العاصمة الإدارية الجديدة والمدن العمرانية الجديدة ومشرعالت توليد الطاقة، وغيرها من المشروعات التنموية التي من شأنها خلق مناخ لمستقبل أفضل للأجيال القادمة.

التغلب على المعوقات وإزالتها بشكل كامل

وأشار إلى أن الرئيس السيسي عندما تولى الحكم كانت البلاد في حالة كبيرة من الفوضى حيث كانت المواطن المصري يعاني عقبات حياتية كبيرة خلال رحلة حياته المعيشية من نقص في إمدادان التموين ونقص المواد البترولية ونقص الطاقة الكهربائية، لكن بفضل مجهودات القيادة السياسية التي بذلت على مدار السنوات الماضية استطعنا التغلب على تلك المعوقات وإزالتها بشكل كامل.

وتابع عضو الهيئة العليا لحزب مستقبل وطن: «ولا ننسى دور الرئيس عبدالفتاح السيسي التاريخي حينما قرر الانحياز لإرادة الشعب في الثلاثين من يونيو قرر تفيذ رغبة وإرادة الجمهاير المحتشدة بالشوارع، لذا فهو رجل المرحلة الحالية والقادمة».