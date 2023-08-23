«مستقبل وطن»: دعم ترشح السيسي لفترة رئاسية جديدة يستند لمعايير موضوعية

قال عصام هلال الأمين العام المساعد لحزب مستقبل وطن، إن بيان حزب مستقبل وطن الذي صدر اليوم تأييدا ودعما لإعادة ترشح الرئيس عبدالفتاح السيسي يرجع إلى منطلقات موضوعية على أرض الواقع.

إنجازات موجودة في مصر

وأضاف «هلال»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «مساء DMC»، المذاع على قناة «DMC»، أن المنطلقات المعلنة اليوم من قبل الحزب موضوعية وموجودة على أرض الواقع والجميع يتلمسها، وهذه الإنجازات الموجودة في مصر على مدار العشر سنوات الماضية يشعر بها المواطنين كلهم.

«حياة كريمة» ومبادرات الصحة

ولفت أن مبادرة حياة كريمة مثال من ضمن الأمثلة في تطوير كل قرى مصر كما وكيفا، وكانت محل إشادة من كل دول العالم، ومبادرات الصحة استطاعت أن تواجه أزمات كبيرة تجتاح العالم ولا سيما جائحة كورونا.