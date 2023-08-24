رئيس كوبا أمام «بريكس»: معدلات الفقر تضاعفت بعد عامين من جائحة كورونا

قال ميغيل دياز كانيل، رئيس جمهورية كوبا ورئيس المجموعة الـ77، إننا نقدر إقامة قمة بريكس في إفريقيا التي تعتبر مهد الإنسانية وتغذي الجوهر الأساسي للهوية الكوبية، إذ تجمعنا علاقات تاريخية أخوية مع دولة جنوب إفريقيا، مشيرا إلى أنه يحضر هذه القمة وعليه مسئولية كبيرة كونه يمثل مجموعة الـ77 والصين وهي أكبر مجموعة من الدول النامية.

المشهد الآن غير مشجع بالنسبة لأجندة التنمية المستدامة

وأضاف خلال كلمته بقمة بريكس عبر فضائية «إكسترا نيوز»، أن 80% من سكان العالم يواجهون تحديات كبيرة بسبب العالم غير المتساوي، حيث إن معدلات الفقر تضاعفت بعد عامين من جائحة كورونا، مشيرا إلى أن المشهد الآن غير مشجع بالنسبة لأجندة التنمية المستدامة.

وتابع: «مجموعة الـ77 وقمة بريكس لديها الإمكانية والمسئولية للتصرف من أجل تغيير النظام العالمي غير الطبيعي، وهذا ليس خيارا بل بديلا، ولا يمكن لأحد التشكيك بقدرة بريكس المتزايدة ونرحب أيضا بتوسيعها، إذ إن ذلك سيساهم في تعزيز تمثيلها».

وأشار إلى: «نؤمن بأن بنك التنمية الجديد التي أسسته قمة بريكس يجب أن يصبح بديلا للمؤسسات الحالية».