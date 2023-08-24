نائب رئيس «الوفد»: انضمام مصر لـ«بريكس» يحقق مكاسب سياسية واقتصادية

أكد سليمان وهدان، نائب رئيس حزب الوفد، أهمية انضمام مصر إلى مجموعة البريكس التي تضم البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا، وتمثل أكثر من 40% من سكان العالم، موضحا أنه في مارس الماضي ارتفع نسبة الناتج المحلي الإجمالي لدول البريكس من 8.4% إلى 25.8% من الإجمالي العالمي، مشيرا إلى أن البريكس لها أهمية كبيرة على المستوى الدولي نظرًا لحجم الدول الموجودة بالتجمع، وما تشكله من قوى دولية تُعد من أقوى الاقتصادات العالمية، حيث بلغ حجم اقتصادات بريكس حتى نهاية عام 2022، نحو 44 تريليون دولار.

انضمام مصر لتجمع البريكس

وقال «وهدان»، إن انضمام مصر إلى البريكس له فوائد واسعة على المستويين الاقتصادي والسياسي، حيث ستتمكن مصر من توقيع اتفاقيات تجارية باستخدام العملات المحلية بين الدول الأعضاء، وهو ما يساعد في تقليل ضغط الدولار، ويتيح فرصا للمشاركة في صفقات استثمارية بين الدول المنضمة لتكتل البريكس، كما أنه يتيح لمصر الحصول على قروض من بنك التنمية التابع لتكتل البريكس التي ساهمت مصر في رأس ماله خلال العام الجاري، وهو ما يتيح قنوات جديدة لمصر بخلاف صندوق النقد والبنك الدولي.

مجموعة البريكس تمثل 17% من التجارة العالمية

وأضاف «وهدان»، أن مجموعة بريكس تمثل 17% من التجارة العالمية، كما تسيطر أيضا على 27% من مساحة اليابسة في العالم، بمساحة إجمالية 40 مليون كيلومتر مربع، مؤكدا أن هذه الخطوة ستساهم في زيادة الاستثمارات الواردة إلى مصر، خاصة أن مصر بوابة إفريقيا، وذلك يجعل منها شريكا وحليفا قويا لدول التحالف، لافتا إلى أن الاعتماد في التبادل التجاري على عملات أخرى مثل اليوان الصيني والروبل الروسي سيخفف الضغط على الدولار الذي تعاني الدولة صعوبات كبيرة في توفيره حاليا، خاصة مع ارتفاع الدولار بشكل غير مسبوق.