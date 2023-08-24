النائب علاء عابد: انضمام مصر لـ«بريكس» نجاح جديد للدولة بقيادة الرئيس

وصف النائب علاء عابد، رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، ونائب رئيس البرلمان العربي، انضام مصر لـ«بريكس» بأنه نجاح جديد يضاف للدولة بقيادة الرئيس السيسي، والتي تثبت مدى قوة الاقتصاد المصري وزيادة نسب معدلات النمو.

مصر تتحرك في كل الاتجاهات

وأكد أن مصر بقيادة الرئيس السيسي تتحرك في كل الاتجاهات مع تحرك مباشر من الرئيس السيسي إقليميا وعالميا لدعم الاقتصاد المصري مع استعادة مصر مكانتها العالمية والإقليمية، خاصة أن مجموعة بريكس تضم دولا تمتلك ثلث اقتصاد العالم، ما سيؤدي إلى رفع معدلات نمو الاقتصاد المصري خلال الفترة المقبلة.

وأضاف أن قمة مجموعة دول بريكس تسعى لترسيخ دورها في النظام الاقتصادي العالمي، والتي تضم أكثر من 40 رئيس دولة وحكومة، بالإضافة إلى قادة دول المجموعة التي تضم كلا من البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا، حيث تسعى المجموعة منذ تأسيسها عام 2009 للتحول إلى قوة اقتصادية عالمية على غرار دول مجموعة السبع الصناعية.

وأوضح أن انضمام مصر إلى المجموعة إضافة كبيرة، وسيؤدي إلى زيادة حجم التبادل التجاري بين دول المجموعة، وخلق فرص استثمارية وبالتبعية فرص عمل، وزيادة في الإنتاج وسيكون لدينا وفرة اقتصادية خلال الفترة المقبلة بفضل توجيهات والقيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي.