عضو بـ«النواب» يطالب «القوى العاملة» بملتقى توظيفي في المنوفية

طالب النائب كريم طلعت السادات، عضو مجلس النواب، الدكتور حسن شحاتة، وزير القوى العاملة، بعمل ملتقى توظيفي لخلق سوق عمل للشباب بمركز شباب مدينة تلا وأيضًا بمركز شباب مدينة الشهداء وتحديد موعد لعمل الملتقى كل منهما على حدة،

وأوضح في بيان له اليوم: هو سوق افتراضي يجتمع فيه الأشخاص الراغبون في الحصول على فرصة وظيفية مع أصحاب الشركات والمؤسسات الباحثة عن أيدي عاملة من أصحاب الكفاءات لرفع مستوى الخدمات والقدرة الإنتاجية لها وتتكون عادة هذه الأسواق من شقين، الأول هو العرض والذي يقوم به الشخص الباحث عن العمل والثاني وهو الطلب والذي تقوم به الجهة الباحثة عن موظفين.

خلق فرص عمل لتحقيق رؤية 2023

وأوضح «السادات» في طلب تقدم به لوزارة القوى العامة ومديرية القوى العاملة بالمنوفية، أن أهداف الملتقى التوظيفي هي تفعيل دور الوزارة في خلق فرص عمل بمختلف المجالات.

كما أن الملتقى يسهم في تحقيق رؤية 2023 والمتعلقة بـ«توطين الوظائف» وخلق الفرص الوظيفية للشباب من الجنسين من أبنائنا المؤهلين الدخول سوق العمل، بالإضافة إلى توفير أكبر عدد من الفرص الوظيفية لخريجي وخريجات الجامعات.

إتاحة التواصل المباشر بين الطلاب وجهات التوظيف

وتابع: الملتقي يعمل على إتاحة التواصل المباشر بين الطلاب والطالبات بجهات التوظيف، فضلًا عن عرض برامج استقطاب التدريب المنتهي بالتوظيف للطلاب والطالبات المميزين، وتعزيز توطين مختلف القطاعات بشباب من أبناء المحافظات المؤهلين لدخول سوق العمل.

واختتم: يوفر الملتقى أكبر عدد من الفرص المناسبة، ما يعود بشكل إيجابي على الخريجين والخريجات.