معلومات عن الدورات المجانية لـ3 مهن بالإسكندرية.. توفرها «القوى العاملة»

توفر مديرية القوى العاملة بالإسكندرية دورات مجانية لـ3 مهن مختلفة بهدف إكساب الشباب والشابات مهارات وحرف يقدرون من خلالها على إيجاد عمل وكسب الرزق دون أي مصروفات عليهم، وبشروط متاحة للجميع.

وتقدم «الوطن» خلال السطور التالية، معلومات عن الدورات المجانية لـ3 مهن بالإسكندرية توفرها وزارة القوى العاملة من حيث الشروط وطرق التقديم لتسهيل الإجراءات عليهم.

شروط الالتحاق بالدورات التدريبية للقوى العاملة بالإسكندرية

- للشباب من الجنسين من أبناء مدينة الإسكندرية من حملة المؤهلات العليا والمتوسطة وبدون مؤهل.

- من سن 18 إلى 45 سنة.

مزايا التدريب

- يقدم التدريب بشكل مجاني.

- توفير مكافآت لأوائل الخريجين.

- زى تدريبى خاص لكل متدرب.

- شهادة معتمدة من الوزارة بإتمام التدريب تؤهل الشباب للعمل في منشآت القطاع الخاص بعد انتهاء فترات التدريب.

الأوراق المطلوبة للالتحاق بالتدريب

- صورة من بطاقة الرقم القومى.

- شهادة قيد «كعب عمل» من مكتب التشغيل التابع للمديرية.

- 2 صورة شخصية.

يتم تسجيل الطلبات عن طريق مقر مركز التدريب المهنى.

المهن وعناوين مقرات التدريب

- فتح باب قبول دفعة جديدة من راغبى التدريب المهنى على مهنة التبريد والتكييف بمركز تدريب مهنى بمحرم بك ، وعنوانه : 100 شارع محسن خلف كلية العلوم.

- مهنة الخياطة والتفصيل بمركز تدريب الهانوفيل وعنوانه : خلف ابو راوية.

- مهنة إصلاح وصيانة الاجهزة الكهربائية بمركز تدريب الحضرة وعنوانه : شارع محطة السوق – الحضرة البحرية بجوار السجل المدنى.