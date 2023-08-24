أمين حزب «مصر أكتوبر»: انضمام مصر لـ«بريكس» يقلل من هيمنة «الدولار»

أكد المهندس أحمد حلمي، أمين حزب «مصر أكتوبر» بمحافظة الإسكندرية، أن انضمام مصر رسميا لمجموعة «بريكس»، الذي سيدخل حيز التنفيذ من يناير 2024، يشكل نقطة تحول في تاريخ الاقتصاد المصري الحديث.

مجموعة «بريكس»

وأوضح حلمي، خلال تصريحات صحفية، أن هذه الخطوة تعد انتصارا اقتصاديا وسياسيا كبيرا للقيادة السياسية المصرية، لأنها ستساعدنا في التخلص من الأزمة الاقتصادية الحالية، وهيمنة العملة الأمريكية «الدولار»، وتخفيف الضغط على استخدام الدولار في استيراد مصر للسلع الأساسية والغذائية.

حزب «مصر أكتوبر»

وأشار أمين حزب مصر أكتوبر بمحافظة الإسكندرية، إلى أن تجمع «بريكس» يعد أحد أكبر التجمعات الاقتصادية على مستوى العالم، حيث إنه يضم في عضويته البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا، ويمثل التجمع نحو 30% من حجم الاقتصاد العالمي، و26% من مساحة العالم، و43% من سكان العالم، وينتج أكثر من ثلث إنتاج الحبوب في العالم.

وأوضح المهندس أحمد حلمي، أن موافقة دول «البريكس» على انضمام مصر لهذا التحالف، هو دليل على قوة الاقتصاد والدولة المصرية، وللتأكيد على المكانة الدولية التي تتمتع بها مصر.