حزب مصر أكتوبر: الحوار الوطني خطوة مهمة نحو بناء الجمهورية الجديدة

قالت جيهان مديح، رئيس حزب «مصر أكتوبر»، إن الحوار الوطني يعتبر من أهم الخطوات التي اُتخذت في سبيل بناء الجمهورية الجديدة.

وذكرت «مديح»، في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن هناك عددا من الإنجازات التي تمكن الحوار من تحقيقها وشعر بها الشارع المصري، لاسيما على الصعيد السياسي، وذلك بسبب تفاعل الرئيس عبدالفتاح السيسي مع الحوار ومخرجاته.

أهمية الحوار الوطني في بناء الجمهورية الجديدة

ولفتت «مديح» إلى أن فكرة تكوين حوار وطني شامل يضم كل القوى السياسية المختلفة، والتيارات والانتماءات المتنوعة، تسهم في الوصول لحلول إبداعية تجاه المشاكل التي تواجه المجتمع، موضحة: «الحوار الوطني يهدف في الأساس لحل مشكلات المجتمع، وتنوع الانتماءات يخلق تنوع في الحلول والاقتراحات المطروحة».

نجاح تجربة الحوار الوطني

وأشارت رئيس حزب مصر أكتوبر، أن تجربة الحوار الوطني ناجحة جدا، وتمكنت من خلق مساحات مشتركة بين القوى السياسية المختلفة في المجتمع المصري، فضلا عن أنه أدخل ثقافة تقبل الآخر على المجتمع، وكيفية الاستفادة من اختلاف الرأي.

وأشارت إلى أن طاولة الحوار الوطني شهدت تنوعا ملحوظا في الرؤى والأطروحات، وكان نتيجة ذلك الوصول إلى مخرجات فعالة من شأنها حل عديد من الأزمات التي يمر بها المجتمع المصري.