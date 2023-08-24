عضو بـ«الشيوخ»: انضمام مصر لـ«بريكس» طوق نجاة من شبح الأزمة الاقتصادية

قال الدكتور محمد صلاح البدري، عضو مجلس الشيوخ، إن انضمام مصر لـ«بريكس» طوق نجاة من شبح الأزمة الاقتصادية التي يواجهها العالم، ولا يمكن إنكار أن هذا القرار سيعود بنفع كبير على الدولة، إذ يخفف الضغط على التعامل بالدولار في التجارة الخارجية، والاعتماد على العملات المحلية بشكل أكثر عمقا في التجارة المتبادلة بين دول التكتل، وهي نسبة لا يُستهان بها.

انضمام مصر لـ«بريكس»

وأضاف عضو مجلس الشيوخ، في تصريحات لـ«الوطن» أن انضمام مصر للبريكس خطوة مفيدة للدولة خاصة في الظرف الاقتصادي الحالي، ومن شأنه تحسين حال الاقتصاد بشكل كبير، ويساعده في تخطي الضغوط التي يمر بها في الوقت الحالي، وقال: «أثمن جهود الدولة من أجل الانضمام للبريكس وأرى أنها واحدة من أفضل الخطوات التي تمت في المجال الاقتصادي في العقد الحالي».

الموقع الجغرافي المتميز لمصر

واوضح أن انضمام مصر إلى مجموعة البريكس يؤكد أن مصر تمتلك اقتصاد ناشئ لديه فرص استثمارية مستقبلية جيدة، وقوة بشرية هائلة، بالإضافة إلى موقعها الجغرافي المتميز وقناة السويس، وساعد أن تكون مصر عضو فعال في لجنة التجارة العالمية عموما، وعنصر مؤثر في عملية التجارة الدولية بشكل عام، فضلا عن أن مصر هي بوابة إفريقيا ومن أهداف التكتل هي التوغل في القارة السمراء.