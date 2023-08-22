أهم الأحداث الاقتصادية اليوم الثلاثاء.. تراجع أسعار الذهب وانطلاق قمة البريكس

شهد اليوم الثلاثاء 22-8-2023، عددا من الأحداث والأخبار الاقتصادية الهامة، أبرزها تراجع أسعار الذهب والأعلاف وانطلاق قمة البريكس، بالإضافة إلى تحقيق البورصة المصرية ارتفاعات ومكاسب سوقية بلغت 19 مليار جنيه.

وترصد «الوطن»، من خلال السطور التالية، أهم الأحداث الاقتصادية على مدار اليوم الثلاثاء22-8-2023.

تراجع أسعار الذهب

تراجعت أسعار الذهب خلال تعاملات الثلاثاء 22-8-2023 في محلات الصاغة المصرية، لتسجل خسائر تقدر بنحو 30 جنيهًا بالنسبة لعيار 21 الأكثر مبيعًا الذي سجل 2270 جنيهًا للجرام، فيما سجل جرام الذهب عيار 24 الأكثر نقاءً سعر 2600 جنيه، بحسب شعبة الذهب في الغرفة التجارية بالقاهرة، وبورصة الذهب.

تراجع جديد في أسعار الأعلاف

تراجعت أسعار الأعلاف اليوم الثلاثاء بنحو 300 جنيه، بعدما تراجعت أمس الاثنين 500 جنيه، ليبلغ إجمالي التراجع خلال يومين 800 جنيه، بحسب ما صرح به حسين أبوصدام نقيب الفلاحين لـ«الوطن».

البورصة تحقق ثاني أعلى مستوى في تاريخها

وارتفعت مؤشرات البورصة المصرية بنهاية تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، ليقفز المؤشر الرئيسي «إيجي إكس 30» فوق مستويات 18200 نقطة، وهو ثاني أعلى مستوى في تاريخ البورصة المصرية، وسط مكاسب سوقية 19 مليار جنيه.

انطلاق قمة البريكس

كما انطلقت اليوم الثلاثاء قمة الـ«بريكس» في جوهانسبرج بجنوب أفريقيا، إذ يجتمع قادة الدول صاحبة أسرع نمو اقتصادي بالعالم، من أجل مناقشة عدد من الملفات المهمة، منها توسيع نفوذ التكتّل والدفع باتجاه تحول في السياسة العالمية وبحث قبول انضمام دول جديدة.

ويمثل تجمع بريكس نحو رُبع ثروة العالم، و23% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي و42% من سكّان العالم، وأكثر من 16% من التجارة العالمية، وتعتبر نفسها بديلاً عن الهيمنة الاقتصادية الغربية حسبما ذكرت وكالة الأنباء الفرنسية.