أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، توفير وظائف للمعلمين والإداريين بمدرسة إيجيبت جولد للتكنولوجيا التطبيقية، عبر الموقع الرسمي لوزارة التعليم «بوابة مركز المعلومات» ومن خلال الرابط، مشيرة إلى أنه سيجري التعامل مع الناجحين في الاختبارات بنظام الندب من جهة العمل إلى المدرسة التي جرى التقديم للالتحاق بها.

أضافت وزارة التعليم، في بيان، أن من بين شروط الالتحاق بالوظائف، ألا يزيد عمر المتقدم عن 55 عاما في أكتوبر 2023، ويتاح التقديم للعاملين بالمدارس الحكومية والحكومية لغات والإدارات والمديريات التعليمية المحددة لكل مدرسة، ويتاح التقديم لوظائف معلمي المواد الثقافية من معلمي التعليم العام والفني، ويتاح التقديم للوظائف المتخصصة الفنية لمعلمي التعليم الفني فقط.

وظائف للمعلمين بمدرسة إيجيبت جولد

- معلم فيزياء.

- معلم دراسات اجتماعية .

- معلم اقتصاد.

- معلم تربية وطنية فلسفة.

- معلم مواد فنية تكنولوجيا علمي نظري.

- معلم ميكانيكا رياضيات.

وظائف للإداريين

- أمين توريدات ومخازن.

مميزات العمل بمدارس التكنولوجيا التطبيقية

- العمل في بيئة تعليمية حديثة تقوم على التطوير المستمر والشامل.

- تدريب تقني مستمر عالي الجـودة على مستوى دولي على أيدي خبراء معتمدين.

- فرص للحصول على خبرات عملية عديدة تسهم في بناء مركز علمي متميز وأيضا حوافز معنوية ومادية عديدة مرتبطة بالأداء.