ماجد الكدواني عن إطلاق اسمه على مهرجان المسرح العربي: فخر وشرف عظيم

عبّر الفنان ماجد الكدواني عن سعادته لإطلاق اسمه على الدورة الرابعة من مهرجان المسرح العربي الذي يقام في الفترة من 8 إلى 18 سبتمبر المقبل، تحت رعاية الدكتورة غادة جبارة رئيس أكاديمية الفنون، والدكتورة نبيلة حسن، عميد المعهد العالي للفنون المسرحية بالإسكندرية.

وقال «الكدواني» في فيديو نشرته إدارة مهرجان المسرح العربي اليوم: «زملائي الأعزاء طلبة المعهد العالي للفنون المسرحية بأجمل مدن العالم، مدينة الفن والإبداع والحضارة، مدينة الإسكندرية، مفيش كلام يوفي حقك شكرا، وأنا كلي فخر واعتزاز وشرف عظيم لي أن هذه الدورة تحمل اسمي، بشكركم من كل قلبي وبتمنى لكم كل التوفيق والنجاح».

الكدواني: التمثيل من أقدس المهن في العالم

وعبّر «الكدواني» عن أمانيه للطلاب بالتوفيق والنجاح والتألق، مؤكداً أن المسرح من أعظم الفنون في العالم، مشيرا إلى أنه يعتبر التمثيل من أقدس المهن في العالم لأنه يقدم رسالة مهمة.

رسالة الكدواني لطلاب الفنون المسرحية

واختتم حديثه قائلا: «بتمنى لكم جميعا إنكم تقدروا تستخدموا هذه المهنة في إنكم توصلوا رسائل مهمة ومحترمة، وربنا يستخدمكم في تقديم رسائل حلوة للعالم والبشرية من خلال هذه المهنة العظيمة».