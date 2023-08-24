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عضو «أمناء الحوار الوطني»: انضمام مصر لـ«بريكس» فرصة لزيادة التبادل التجاري

كتب:

حبيبة فرج
03:36 م | الخميس 24 أغسطس 2023
جمال الكشكي

جمال الكشكي

قال جمال الكشكي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إن انضمام مصر إلى «بريكس» بؤكد ثقة التكتل فيها، ووجودها ضمن تكتل يضم ما يزيد عن 40% من سكان العالم يساهم في تعزيز الاقتصاد بشكل كبير. 

وأضاف أن الانضمام لـ بريكس فرصة كبيرة لزيادة معدلات التبادل التجاري والاستثمارات المشتركة بين مصر والدول الأعضاء في المجموعة، ويؤكد مدى قوة ومكانة مصر دوليا. 

أهمية موقع مصر الجغرافي 

وأوضح أن انضمام مصر لـ«بريكس» يعود باستفادة كبرى على العملات المحلية، ما يعود بالنفع على الجميع خاصة خلال الفترة الأخيرة التي يمر بها الإقليم، وأضاف: «دخول مصر تكتل البريكس يؤكد قوة سياستها الداخلية». 

وقال عضو مجلس أمناء الحوار الوطني إن مصر تتمتع بموقع جغرافي متميز، فهي تتوسط العالم وتمتلك قناة السويس وبوابة لإفريقيا، وبالتالي وجودها ضمن بريكس يعود بالنفع عليها وعلى التكتل. 

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