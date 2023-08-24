الصحة تحذر من أعراض قد تشير إلى الإصابة بسرطان القولون.. توجه للمستشفى فورا

كشفت وزارة الصحة والسكان، عن مجموعة من الأعراض التي يجب الحذر منها ومراقبتها جيدا، لافتة إلى أن هذه الأعراض قد تشير إلى الإصابة بسرطان القولون. وقالت وزارة الصحة والسكان، في منشور توعوي لها، إن هناك أعراض إذا ظهرت عليك لابد من الذهاب إلى الطبيب المختص أو الذهاب إلى أي مستشفى قريب من محيط منزلك للاطمئنان على صحتك، مشيرة إلى أن هذه الأعراض قد تشير الى الإصابة بسرطان القولون.

أعراض الإصابة بسرطان القولون

يأتي ذلك في إطار حرص وزارة الصحة على صحة وسلامة المواطنين وتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2023 للنهوض بالصحة العامة والعمل على رفع مستوى الثقافة الصحية لدي المواطنين والبعد عن العادات والسلوكيات الخاطئة التي تؤدي إلى الإصابة بمضاعفات صحية جسمية.

وجاءت أعراض الإصابة بسرطان القولون على النحو التالي:

- ظهور دم في البراز

- إمساك

- نقص حاد في الحديد

كيف يمكن الاكتشاف المبكر للأمراض السرطانية

ودعت وزارة الصحة والسكان، المواطنين بضرورة الاكتشاف المبكر عن المرض، لافتة إلى أن الاكتشاف المبكر عن الأمراض يساهم في رفع مستوى الشفاء من المرض بنسبة تصل إلى 90%، موضحة أن حملة «100 يوم صحة» تعمل على تقديم خدمة الكشف المبكر عن الأمراض من خلال قيام المواطن بملء استبيان في حملة الرئيس للكشف المبكر وعلاج الأورام السرطانية وملء الاستبيان ومن خلاله يتم تحديد نوع المرض والعمل على تقديم الرعاية الصحية اللازمة.