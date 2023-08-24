«الصحة» تدعم المراكز الطبية في الشرقية بـ«50 فريزر» لدعم سلسلة التبريد

أعلن الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، أن وزارة الصحة بإشراف الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، دعمت المراكز الطبية والوحدات الصحية بعدد 50 فريزر بسعة 98 لترا، ماركة «فيستفروست - Vestfrost-MF114»، وذلك في إطار رفع كفاءة سلسلة التبريد ومعداتها.

رفع كفاءة منافذ تقديم الخدمة الطبية

وأشار إلى أن ذلك يأتي في إطار الدعم المستمر للمنظومة الصحية بالمحافظة، لرفع كفاءة منافذ تقديم الخدمة الطبية بها، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمرضى والمواطنين من خلالها.

ووجه الدكتور هشام مسعود، مديري الإدارات الصحية، بسرعة الانتهاء من الإجراءات المخزنية، وتشغيل الأجهزة لخدمة المرضى، والمساهمة في رفع كفاءة الخدمات الطبية.

وأوضح وكيل الوزارة أن ذلك يعد استكمالا للدعم الذي حصل عليه القطاع الوقائي بمديرية الشئون الصحية بالشرقية خلال الفترة الماضية من وزارة الصحة والسكان، حيث تم استلام 93 ثلاجة سعة 260 لترا، بالإضافة إلى توريد 81 مثبت تيار كهربائي، و2000 كيس تبريد، و1000 حامل طعوم سعة 1.7 لتر، و210 صناديق تبريد سعة 6 لترات، بالإضافة لـ25 صندوق سعة 133 لتر، وتم توزيعها على الإدارات الصحية.

توريد 100 فريزر للوحدات الطبية

كما تم توريد 100 فريزر 5 أدراج، بتكلفة تقديرية مليون جنيه، بالإضافة لعدد 39 ثلاجة مخصصة لحفظ الطعوم الروتينية، ومعتمدة من منظمة الصحة العالمية، منها 24 ثلاجة ماركة HBC-120، و15 تلاجة ماركة «فيستفروست VLS-304»، بتكلفة تقديرية أكثر من 2 مليون جنيه.