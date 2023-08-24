وزير التموين: سأطلب مد الإعفاء الجمركي على الذهب الوارد من الخارج 6 أشهر إضافية

كشف الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، عن نيته التقدم بطلب لمد مبادرة الإعفاء الجمركي على واردات الذهب لمدة 6 شهور إضافية، التي أقرها مجلس الوزراء في وقت سابق بعد طلب مقدم من وزارة التموين منذ 11 مايو 2023، ولمدة 6 أشهر تنتهي في نوفمبر 2023.

مد مبادرة الإعفاء الجمركي على واردات الذهب

قال وزير التموين، في تصريح خاص لـ«الوطن»: «سأتقدم بطلب لمجلس الوزراء ووزارة المالية بمد تطبيق العمل بالمبادرة لمدة 6 أشهر أخرى»، موضحا أن ذلك يأتي بسبب ما أحدثته مبادرة الإعفاء الجمركي على الذهب الوارد مع القادمين من الخارج من استقرار في سوق الذهب المحلية، وزيادة خام الذهب في الأسواق.

حجم واردات الذهب المعفاة من الجمارك

جدير بالذكر أن حجم كميات الذهب الواردة من الخارج والمعفاة من الجمارك منذ تطبيق قرار مجلس الوزراء، تخطى 600 كيلو.

وكان مجلس الوزراء، أقر رسميا تطبيق مبادرة الإعفاء الجمركي على واردات الذهب، مع دفع ضريبة القيمة المضافة على مصنعية الجرام فقط ودون أي رسوم أخرى، بعد تقديم مقترح من وزير التموين، ما نتج عنه حدوث توازن كبير ما بين السعر العالمي للذهب والسعر المحلي.

بدوره، أوضح الدكتور ناجي فرج مستشار وزير التموين لشؤون صناعة الذهب، أن الأهمية الاقتصادية من مشروع قرار الحكومة بإعفاء واردات الذهب مع القادمين من الخارج من الجمارك والرسوم فيما عدا ضريبة القيمة المضافة، هي حل أزمة الدولار وإحداث استقرار في أسعار الذهب.

انضمام مصر لقمة بريكس

وعن تأثير انضمام مصر لتجمع بريكس على سعر الذهب في السوق المحلية، قال وزير التموين، إن الانضمام لا يتعلق بالتأثير على سعر الذهب المحلي أو العالمي: «سعر الذهب مرتبط بالبورصة العالمية سواء في الصعود أو الهبوط، وأما عضوية مصر في تجمع بريكس فينتج عنها تأثير مهم جدا في حجم التبادل التجاري بين الدول الأعضاء بالعملة المحلية مما يؤثر ايجابيا على التنمية».