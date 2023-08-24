وزير التموين لـ«الوطن»: انضمام مصر لـ«بريكس» يعود بالنفع على التبادل التجاري بالعملة المحلية

قال الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، إن انضمام مصر لـ«بريكس» خطوة إيجابية بكل المقاييس، ويعود بالنفع على التبادل التجاري بين الدول الأعضاء.

وأكد وزير التموين في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أن دخول مصر في تكتل بريكس خطوة جيدة جدا، يؤدي إلى فتح مزيد من المجالات للتعامل مع الدول الأعضاء، ما يدعم عمليات التنمية التي تقوم بها مصر.

التعامل بالعملة المحلية

وأشار إلى أن وزارة التموين كانت تسعى مؤخرا للتعامل بالعملة المحلية مع روسيا والصين والهند، مؤكدا أن انضمام مصر لمجموعة بريكس والتي يأتي منها الدول الثلاثة تسهل إتمام التبادل التجاري بالعملة المحلية مع هذه الدول.

وأضاف: «الانضمام في هذه الظروف خطوة مهمة ويقوي العملة المحلية، ويقلل الفجوة في الميزان التجاري، والانضمام يدعم كل التوجهات التي كنا نعمل عليها من قبل، وهي التعامل بالعملة المحلية مع دول روسيا والهند والصين».

تأثير عضوية بريكس على سعر الذهب المحلي

وعن مدى تأثير عضوية بريكس على سعر الذهب المحلي، استبعد الدكتور علي المصيلحي وزير التموين أن يحدث الانضمام لعضوية بريكس تأثيرا كبيرا على سعر الذهب المحلي، قائلا: «سعر الذهب مرتبط بالبورصة العالمية سواء في الصعود أو الهبوط، والعضوية ينتج عنها تأثير في التبادل التجاري بين الدول الأعضاء».